¥¤¥ª¥ó¤Ï2025Ç¯12·î¡¢¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎºÆÊÔ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Î®ÄÌ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ°æ¾´¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÅ¾´¹¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢Âç¼ê¤¬Í­Íø¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶È³¦¤Ï²ÉÀê²½¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¥¤¥ª¥ó¤ÎºÆÊÔ¤Ï¤½¤ÎÀï¤¤¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿Äó¶¡¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¥¤¥ª¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤Î´ÇÈÄ¡á2025Ç¯9·î3Æü¡¢²£ÉÍ»Ô - ¼Ì¿¿Äó¶¡¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¢£¥¯¥ë¥Þ¼Ò²ñ²½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»¡ÃÎ¤·¤¿¥¤¥ª¥óÎ®ÄÌÂç¼ê¥¤¥ª¥ó¤ÎËÜ¼Ò¤Ï¡¢¸½