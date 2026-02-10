Ž¢Å¹Æâ¤ÇÀÚ¤ë¤«¤é¿·Á¯Ž£¤Ï¤â¤¦¸Â³¦¡Ä¥¤¥ª¥ó¤¬"¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤ÎÀ®¸ù"¤Ë³Î¿®¤·¤¿Ž¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Àï¹ñ»þÂåŽ£¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬
Î®ÄÌÂç¼ê¥¤¥ª¥ó¤ÎËÜ¼Ò¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÀéÍÕ»ÔËëÄ¥¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼óÅÔ·÷¤Î²ñ¼Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ï»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¾¦Å¹¤«¤é½Ð¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤À¡£ÃæÉôÃÏÊý¤«¤éÃÏÊý¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤ËÁí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¸¥ã¥¹¥³¤òÅ¸³«¤·¤ÆÂç¼ê¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿ÃÏÊý´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢Áí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¾®Çä¤Î¼çÌò¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦¤È¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤ÂçÅÔ»Ô·÷½Ð¿È¤¬ÉáÄÌ¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¡ÊÂçºå¡Ë¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢À¾Í§¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥«¥ë¡ÊÇËÃ¾¤·¤¿Âç¼ê¡¢Âçºå¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥ª¥ó°Ê³°¤Ï¤ß¤ÊÂçÅÔ»Ô½Ð¿È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃÏÊý½Ð¿È¤Î¥¤¥ª¥ó¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎºÇÂç¼ê¤È¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þµÞÂ®¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏÊý¤Ç¤Î¥â¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉáµÚ¡Ê¥¯¥ë¥Þ¼Ò²ñ²½¡Ë¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»¡ÃÎ¤·¡¢´´ÀþÆ»Ï©±è¤¤¤ËÂç·¿¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¥·¥§¥¢¤òÃ¥¤¦¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¤¥ª¥óVSÃÏ°è¤´¤È¤Î¥·¥§¥¢¾å°Ì´ë¶È¤È¤¤¤¦¹½¿Þ
º£¤äÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢±ØÁ°¤ä¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¼þÊÕ¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤¬¿êÂà¤·¤Æ¡¢¹Ù³°¤ÎÂç·¿¥â¡¼¥ë¤ÇÇãÊª¤ò¤¹¤ë»þÂå¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³§¤µ¤Þ¤â¤´Â¸¤¸¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ÃÏÊý½Ð¿È¤Î¥¤¥ª¥ó¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¿ÍÎ®¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Î±ØÁ°¤äÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤ÎÅ¹¤òÊÄ¤á¤Æ¹Ù³°´´ÀþÆ»Ï©±è¤¤¤Ø¤È°ú¤Ã±Û¤·¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»Ô½Ð¿È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÀè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊý¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤òÀ©ÇÆ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ø¤È¥·¥§¥¢¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤Ï¥¤¥ª¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶È¤Î±Ä¶È¼ý±×¡ÊÁí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ü¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¹ç»»¡Ë¤Ï¡¢6Ãû6000²¯±ß¤È¶¥¹ç¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¿å½à¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¶È³¦¤Ç¤Î¶¥Áè¤Ï¥¤¥ª¥óVSÃÏ°è¤´¤È¤Î¥·¥§¥¢¾å°Ì´ë¶È¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ²ñ½Ð¿È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿Áí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä¥À¥¤¥¨¡¼¡¢¥Þ¥¤¥«¥ë¤Ï¥¤¥ª¥ó¤Î»±²¼¤ËµÛ¼ý¡¢À¾Í§¤Ï³°»ñ¢ª¥Õ¥¡¥ó¥É¢ª¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¤ÏPPIH¡Ê¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ë¤Î»±²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î»±²¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤HD¤ÎÏ¢·ë¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ª¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¼óÅÔ·÷¤äµþºå¿À¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢»±²¼¤Ë¤·¤¿¥À¥¤¥¨¡¼¡¢¥Þ¥¤¥«¥ë¤¬´ØÀ¾Àª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂçÅÔ»Ô·÷¤ÏÃÏÂå¤â¹â¤¯¡¢¹¥Î©ÃÏ¤ÎÌ¤ÍøÍÑÃÏ¤Ê¤É¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¥·¥§¥¢¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÏM¡õA¤Ç¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥ª¥ó¤ÏM¡õA¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥§¥¢¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÍÍ¡¹¤Ê·Ð°Þ¤«¤é¡¢¥¤¥ª¥ó¤Ï³ÆÃÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È»ñËÜÄó·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò·Ð±ÄÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢USMH¤È¤¤¤¦»Ò²ñ¼Ò¤òÁÈÀ®¡¢¤³¤³¤ò¼´¤È¤·¤Æ¥·¥§¥¢¤ò³ÎÎ©¤¹¤ëºîÀï¤ò¤È¤Ã¤¿¡£2014Ç¯¡¢¥Þ¥ë¥¨¥Ä¡¢¥«¥¹¥ß¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å´ØÅì¤òÅý¹ç¤·¤ÆUSMH¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ê¤²¤ä¤â²Ã¤ï¤Ã¤ÆÇä¾åÌó8000²¯±ß¤Î¥¤¥ª¥ó·Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯Ëö¡¢¥¤¥ª¥ó¤Ï¼óÅÔ·÷¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶È¤ò¡¢USMH¤ò¼´¤ËºÆÊÔÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥ª¥ó¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤´»²¾È¡Ë´ØÅì¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¤ä¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤òUSMH¤Î²¼¤Ç·Ð±ÄÅý¹ç¤·¡¢1Ãû2000²¯±ß¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â
¤¤¤Ê¤²¤ä¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤Û¤Ü1Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Ø¤ÎÅþÃ£¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼óÅÔ·÷¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢Ž¤¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤âºòÇ¯¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¹ÊÞÊÄº¿¤ÇÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤¿º£¡¢¥¤¥ª¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤Ï´û¤ËÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¹¹¤Ë¥°¥ë¡¼¥×ÆâºÆÊÔ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¥È¥Ã¥×¤Î³ÎÎ©¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¤¥ª¥ó¤Î¼óÅÔ·÷Çä¾å¤Ï¡¢Ï¢·ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤áÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Æ¼Ò¤ÎÇä¾å¤ò²áµî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¢â¶¥Áè¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åý¹ç¸å¤Î¥·¥§¥¢¶¥Áè¤Ç¤Ï¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ÞÉ½1¡¢¿ÞÉ½2¤Ï¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î±Ä¶È¼ý±×¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏÇä¾å¹â¡Ë¤Î2018Ç¯¤È2024Ç¯¤È¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤Áý¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£ºÇ¶á»þ¤Î¼óÅÔ·÷¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢USMH¤È¤·¤Æ¤Î¿ô»ú¤Ï1170²¯±ß¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ê¤²¤ä¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥¨¥Ä¡Ü264²¯±ß¡¢¥«¥¹¥ß¡Ü34²¯±ß¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å´ØÅì¡Ü10²¯±ß¡¢¹ç·×¤Ï308²¯±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾å°Ì¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ä¥ª¥³¡¼¡¢¥ª¡¼¥±¡¼¤Ï¡Ü3000²¯±ß¡¢¥Ù¥ë¥¯¤Ï¡Ü1600²¯±ß¡¢¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤Öº¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¼¡¤°¤Î¤¬¥é¥¤¥Õ¡¢¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î¡ÜÌó700²¯±ß¡¢¥Þ¥ß¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬500²¯±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âUSMH¤ò¾å²ó¤ë¡£¥¤¥ª¥óÀª¤Ç¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ï¾®·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÅ¹¤òÂçÎÌ½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç1367²¯±ß¤â¿¤Ð¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢USMH¤Ï¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤êÄãÄ´¤À¤È¤¤¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤Æ¤³Æþ¤ì¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶È³¦¡Ö50Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡×¤ÎÂçÅ¾´¹´ü
USMH¤Ë¥À¥¤¥¨¡¼¤Î´ØÅì»ö¶È¤È¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢650²¯±ß¤òÄÉ²ÃÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åý¹ç¸ú²Ì40²¯±ß¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢´û¤Ë¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤òÃ£À®¤·¤¿¥¤¥ª¥ó¤¬ÂÎÀ©¶¯²½¤òµÞ¤°¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ì¤ÄÊÌ¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶È³¦¤¬50Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¶È³¦¤Î²ÉÀê²½¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶È³¦¤Ï²ÉÀê²½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢º£¤Ç¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÃÏ¸µÌÃÊÁ¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ãæ¾®ÎíºÙ»ö¶È¼Ô¤¬¿ôÂ¿¤¯À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ°è¤´¤È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¿©Ê¸²½¤¬¶Ñ°ì²½¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾ð½ïÅª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
µû¿©¡¢À¸¿©Ê¸²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬Á¯ÅÙ¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊOP¡Ë¤Ï¡¢À¸Á¯ÉÊ¤Î¾®Ê¬¤±¡¢¥Ñ¥Ã¥¯µÍ¤á¤ò³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆüËÜÆÈÆÃ¤Î¤ä¤êÊý¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥¢OP¡Ë¤¬¥Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹¤ÇÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀ¸¤â¤Î¤¬¿·Á¯¤Ç¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¸Á¯Çä¾ì¤Î¸å¤í¤¬¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ï¤¶¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦É÷·Ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£
¢£¿Í¼êÉÔÂ¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÂç¼ê¤¬ÍÍø¤Ë
ËÜÍè¤Ï½¸Ãæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¾®Ê¬¤±¡¢¥Ñ¥Ã¥¯µÍ¤á¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÁ¯ÅÙÍ¥Àè¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÀ¸»ºÀ¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µ¬ÌÏ¤ÎÍø±×¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¼ê¤âÃæ¾®¤âÀ¸»ºÀ¤Îº¹¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬»Ä¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤¬³°¤ì¤ì¤Ð¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÍø±×¤Ï°ìµ¤¤ËÂç¼ê¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤È´°Á´¤ËÅ¾´¹¤·¤¿º£¡¢¤½¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤¬¾Ã¼º¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥È¥¢OP¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ï¡¢ºî¶È¤¬Å¹ÊÞ¤´¤È¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¿Í¼ê¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ï«Æ¯½¸ÌóÅª¤ÊOP¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÅ¾´¹¸å¤Îº£¡¢¿Í½ÐÉÔÂ¤È¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¾å¡¢Êª²Á¾å¾º¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ï¥Õ¥ë¤Ë¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÎäÂ¢ÎäÅàµ¡´ï¤À¤é¤±¤Ê¤Î¤ËÅÅµ¤Âå¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐºö¤Ï½¸Ãæ²Ã¹©¥»¥ó¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥¢OP¤Î¹©Äø¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Âçµ¬ÌÏÀßÈ÷Åê»ñ¤¬É¬Í×¤Ê¾å¤Ë¡¢µ¬ÌÏ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÅê»ñ²ó¼ý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬µ¬ÌÏ¤ÎÍø±×¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢É¸½à¤¬¤³¤³¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¼ê¤Ë°ìÊýÅª¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¢â¥Ï¥ó¥ÇÀï¤Î½ªßá¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤¬Ê»Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶È³¦¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë²ÉÀê²½¤Ø¸þ¤«¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Àï¹ñ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë
¾®Çä¶È¤Î²ÉÀê²½¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼°Ê³°¤Ç¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤´Â¸¤¸¡¢3¼Ò²ÉÀê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï97¡ó¤¯¤é¤¤¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ï¾å°Ì8¼Ò¤Ç7³ä¼å¤Î¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÌó4³ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð»Ô¾ì¡Ê¿©ÉÊ¾®Çä¤Ç40¡Á50Ãû±ß¡Ë¤ÎÌó3³ä¤Î¥·¥§¥¢¤¬ºÆÊ¬³ä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÂçºÆÊÔ¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢12¡Á15Ãû±ß¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤Ê¿©ÉÊÎ®ÄÌ»Ô¾ì¤ò¶ÈÂÖ¤òÄ¶¤¨¤¿Âç¼ê´ë¶È¤¬Ã¥¤¤¹ç¤¦¡¢Àï¹ñ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
ºÇÂç¼ê¥¤¥ª¥ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×ºÆÊÔ¤ò¿Ê¤á¡¢¼çÀï¾ì¤¿¤ë¼óÅÔ·÷¤ÇµðÂç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òºÆÊÔÀ®¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÀï¤¤¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥¢OP¤Ê¤·¤Ç½¸Ãæ¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¾¦ÉÊ¶¡µë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥ª¥ó¤Î¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÀ®¸ù¤¬¤«¤ì¤é¤ÎÀïÎ¬Å¾´¹¤Ø¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉÕµ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¢£Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÅ´Ë¤¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¢¤ë
Àï¹ñ»þÂå¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢Á°È¾´ü¤Ë³ÆÃÏ¤ÎÃæ¾®¹ëÂ²¤¬ÆÈÎ©¤Î»ÙÇÛ¸¢¤ò¤â¤Ã¤Æ³äµò¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¼ýÚÌ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸þ¤«¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤Î·²Íº³äµò¤ò°ì¶Ë½¸Ãæ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¿·¤¿¤Êµ»½Ñ³×¿·¡ÖÅ´Ë¤¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÁû¤ÊÉ½¸½¤Ç¶²½Ì¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÅ´Ë¤¡×¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î½¸Ãæ¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â¥«¥Í¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ÁõÈ÷¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
·ÐºÑÎÏ¤Î¤¢¤ëÁÈ¿¥¤¬¾¡¤ÄÀï¹ñ»þÂå¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¼ý±×µ¬ÌÏ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼Â¸Â³¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ³äµò¤Î»þÂå¤Ï²ÉÀê²½¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¥¤¥ª¥ó¤Î¼óÅÔ·÷ºÆÊÔ¡Ê´ØÀ¾¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ë¤Ï¡¢ºÇÂç¼ê¤Ë¤è¤ëÇÆ¸¢³ÎÎ©¤ÎÀë¸À¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ª¥ó¤Ë¼¡¤°Âç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼³Æ¼Ò¤â·è¾¡¥ê¡¼¥°¤Ë»Ä¤ë¤¿¤á¡¢°ìÀÆ¤Ë¡ÖÅ´Ë¤¡×¡Ê½¸Ãæ¥»¥ó¥¿¡¼Åê»ñ¤Î°Õ¡ËÁõÈ÷¶¥Áè¤ËÁö¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢5Ç¯¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î²ÉÀê²½¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
（流通アナリスト 中井 彰人）