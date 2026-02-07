ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は現地6日、女子ショートプログラム（SP）で坂本花織（シスメックス）が78.88点をマーク。この種目1位となった。感動を呼んだ演技から一夜、大物からメッセージが舞い込みファンを驚かせている。ノーミスでSPを演じ切った坂本へ祝福とエールを送ったのは、世界的なソプラノ歌手サラ・ブライトマンだった。7日に更新されたXには、「カオリ・サカモト