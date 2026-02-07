異例の超短期決戦となった衆議院選挙はきょう選挙戦最終日を迎え県内でも各候補が支持者に最後の訴えを行いました。 先月27日に公示された衆院選はきょう12日間の選挙戦の最終日を迎えました。県内3選挙区ではそれぞれの候補が支持を求め街頭演説や集会で最後の訴えを行いました。 衆院選はあす投票が行われ早いところでは午後8時から開票が始まります。OBSはテレビとラジオで県内3選挙区の開票速報を記者解説を交えてお伝えしま