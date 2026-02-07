スピードスケート女子で五輪2大会連続メダルを獲得した高木菜那。2月4日に自身のXで《皆様に大切な報告があります。なんと！ミラノに着いたのです。これからはミラノをお届けしていきます。みなさんよろです》とポスト。ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケートで解説を務めるため、現地入りしたことを報告した。【写真】「皆様。良い方法求む」欧州のシャワールームに困惑する高木菜那シャワールームに困惑する高木菜那高木