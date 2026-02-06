神田沙也加さんの元交際相手として知られる元俳優の前山剛久が2月4日、YouTubeとTikTokを更新。並々ならぬ復活の決意を語ったことが波紋を広げている。「2021年に神田さんが急逝したあと、前山さんは芸能活動がうまくいかず俳優業を引退しました。そして昨年12月、ホストに転身。源氏名『真叶（まなと）』として、六本木のメンズラウンジで働いていることが報じられていました」（芸能記者）動画の冒頭で「前山剛久改め、真叶