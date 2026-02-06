PowerShot 30th Anniversary Edition 既報の通り、キヤノンはコンパクトデジタルカメラ「PowerShot 30th Anniversary Edition」を4月下旬に発売する。ここでは2月5日（木）に開催された発表会の内容をもとにお伝えする。 30年の歴史を記念 PowerShot 30th Anniversary Editionは、同社のレンズ一体型デジタルカメラ「PowerShot」シリーズ30周年を記念したモデル。「PowerShot G7 X Mark III」（2019年発売）をベ