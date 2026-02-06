今週末に東京で開かれる相撲の国際大会を前に、宇都宮市では５日、アメリカの代表のジュニア世代の選手たちが栃木県内の選手と合同練習を行いました。 宇都宮市にある県総合運動公園の相撲場で行われた合同練習には、１２歳から１５歳までのアメリカの代表選手３人と、県内の小中学生１１人が参加し汗を流しました。 合同練習は、アマチュア相撲の発展に取り組む一般社団法人のトップスターユニオンがアメリカの相撲連盟な