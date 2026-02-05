胃がんを疑うげっぷの特徴や胃がんの初期症状とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「胃がんを疑うげっぷの特徴と初期症状」はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：関口 雅則（医師） 浜松医科大学医学部を卒業後、初期臨床研修を終了。その後、大学病院や市中病院で消化器内科医としてのキャリアを積み、現