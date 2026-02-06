自民党の麻生太郎副総裁が、2月4日に奈良県内で演説を実施。いつものように飛び出した切れ味鋭い発言が大いに物議を醸している。【写真】ガラが悪い…黒マスクが似合いすぎる麻生太郎氏聴衆を沸かせた麻生太郎副総裁演説場所には開始の1時間以上前から多くの聴衆が詰めかけ、警察による厳重な警備も。そこに登場した麻生氏は、まず高市内閣の成果を強調。その後、「その前の1年3カ月の間、前総理の時は、残念ながらどよーんと