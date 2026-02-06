長嶋さんのキャンプ時の写真に相撲を取っているシーンが数点、残っている。球界きっての好角家だったのは有名だ。現役時代は栃若の全盛期。「一度でいいから対談してみたかった」というのが69連勝を達成した不世出の大横綱・双葉山で「敗れてもなお威厳のあるあの姿。我々勝負に生きる者の憧れです」と語ったことがある。11年1月16日には両国国技館での初場所を約50年ぶりに観戦し「生の大相撲観戦は面白かった。感動した。