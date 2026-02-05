SVリーグオールスター、西田の全力謝罪が世界に拡散中バレーボールSVリーグの男子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」で西田有志（大阪ブルテオン）が見せた“全力謝罪”が世界を驚かせている。英国の高級紙「ガーディアン」が取り上げ「芸術作品：日本のバレーボール選手、ヘッドスライディングで究極の謝罪を披露」という記事で紹介している。西田はとっさの行動で会場を沸かせた。