砂の中からゆらゆら顔を出している姿がユニークなチンアナゴですが、体長って、どのくらいあると思いますか? 「鳥取県立とっとり賀露かにっこ館」によると、20cm〜30cmもあるのだとか。ゆえに、まれにこんな現象が……。🌈謎!チンアナゴのアーチ🌈. 実は全長20〜30?のチンアナゴさん。顔だけ出ているイメージですが、この日は謎のアーチが出現!!みなさん興味津々です👀👀. 興味津々の合間にもケンカし