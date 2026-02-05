株式会社和光は、2026年2月19日(木)から3月11日(水)の間「Danish modern design meets Asian crafts」を開催すると発表した。和光 本店地階にある「アーツアンドカルチャー」にて展開される本展示では、半世紀以上にわたり、コーア・クリントをはじめハンス J. ウェグナーなど巨匠の思想を受け継いで作り続けられている北欧家具を中心に、東洋の美意識から生まれた装飾様式である”シノワズリ”のスタイルを現代に蘇らせたカーペッ