サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ まるまるゆきだるま」と「サンリオキャラクターズ miniminiトランクチャーム」を2026年1月中旬より全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売中だ。＞＞＞サンリオキャラクターズのカプセルアイテムをチェック！（写真26点）「サンリオキャラクターズ まるまるゆきだるま」は、まんまるの雪だるま姿になったサンリオキャラクターズの商品。