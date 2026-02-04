3月29日から5月6日まででJAL（日本航空）が2026年2月4日まで、国内線航空券のタイムセールを実施しています。ここでは「羽田〜那覇線片道9900円」など、通常より手頃な価格でJAL便を利用できます。【えっ…これが「JALの驚安運賃」全貌です】対象搭乗期間は3月29日から5月6日までで、JALによると同年のゴールデンウィーク期間も対象に。対象路線は全国におよびます。先述の羽田〜那覇線のほか、羽田〜伊丹線も片道8250円から。