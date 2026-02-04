ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「民家の庭先で排泄」犯罪級のマナー違反で桜まつりが中止に マナー 富士山 観光 外国人観光客 迷惑行為 時事ニュース 乗りものニュース 「民家の庭先で排泄」犯罪級のマナー違反で桜まつりが中止に 2026年2月4日 7時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 山梨県富士吉田市は6日、新倉山浅間公園桜まつりの開催見送りを決定した 国内外からの来訪者が急増し、住民の生活が脅かされていることが原因だそう 民家のドアを無断で開ける、民家の庭で排泄などの行為が確認されているそう 記事を読む おすすめ記事 一体ナゼ…２０代男性の直腸から第一次世界大戦の砲弾を発見 爆発物処理班出動＝フランス 2026年2月3日 10時41分 夫婦が告白〈『探偵！ナイトスクープ』 ヤングケアラー騒動の真実〉「週１、２回しか遊べない発言」「家出」も全然違う…それでも「炎上の人だ」と指をさされ…番組に対しての想いも 2026年2月3日 21時0分 ミスドで「トレーに載せたドーナツをまた戻す」 SNS投稿に賛否、衛生面で許せない？ 運営会社が回答 2026年2月3日 10時27分 長澤まさみ「長期休養」報道後に“意味深発言”…突如飛び出した「人間生活をもう少し楽しみたい」の真意 2026年2月3日 19時50分 女児歯ブラシに体液付着か 岡山の教諭5回目逮捕 2026年2月3日 12時5分