自民党の鈴木貴子広報本部長が３日、Ｘ（ツイッター）で、高市早苗首相が１日のＮＨＫ「日曜討論」をドタキャンしたことに抗議文を送った共産党と社民党に対して、「『議論の場から逃げる姿勢』と決めつけ非難する方には、“痛み”のわかる政治は難しいでしょう」と記した。高市首相は「日曜討論」不出演に関して、遊説中の握手で手を痛めたとし「関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました」と説明している。