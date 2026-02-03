最高裁最高裁第2小法廷（三浦守裁判長）は、沖縄県で2023年、16歳未満の少女を誘拐し性的暴行をしたとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われた米空軍嘉手納基地（嘉手納町など）所属の兵長ブレノン・ワシントン被告（26）の上告を棄却する決定をした。懲役5年とした一、二審判決が確定する。1月30日付。被告は、少女を16歳未満だと認識しておらず、行為には同意があったなどとして無罪を主張したが、24年の一審那覇