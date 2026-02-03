中国の春節（旧正月）連休を控え、中国人の海外旅行目的地1位に韓国が挙がったことを受け、中国政府が韓中間の人的交流拡大に対する期待感を表した。市場調査機関チャイナトレーディングデスクは15日から始まる9日間の春節連休中に23万〜25万人の中国人観光客が韓国を訪問すると予想した。これは前年比52％増。中国外務省の林剣報道官は2日の定例記者会見で、春節期間の中国人の旅行先1位に韓国が挙がったことに関し「中韓間の人的