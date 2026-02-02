お笑いタレント・江頭2:50（60）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。30年間住み続けている自宅について語った。動画では江頭の自宅に女優・二階堂ふみ（31）が突撃訪問。写真家としても活動し、数々の写真集を手掛けている二階堂が、江頭に還暦記念写真集をオファーする様子が公開された。東京・中野に在住の江頭。二階堂は「いい場所ですね」と褒め「どのくらいお住まいなんですか？」と質問。江頭は「もう30年ぐらいか