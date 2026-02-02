バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」でショップを展開する『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』は、「アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 鬼の手」の予約受け付けを開始した。原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師