部屋着のつもりで購入した、赤白の「しまむら」ロゴが全面に入った服を、夫が外出着として堂々と着用――。あまりにインパクトのある姿に思わず三度見したという出来事を、SNSに投稿したところ大きな反響を呼びました。【写真】「しまむら全開！」トレーナーの着こなしはこちら投稿したのは、171cmの長身を生かしたママコーデをSNSで発信しているツマシさん（@tsumashi1118）。話題になったのは、ツマシさんがネットショップで「誰