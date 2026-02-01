動画・音声・画像・PDFなど多様なファイル形式を扱え、自動解像度変換や自動音声文字起こしなどYouTubeの主要な機能を自前のサーバー上で再現できる「MediaCMS」が公開されています。mediacms-io/mediacms: MediaCMS is a modern, fully featured open source video and media CMS, written in Python/Django and React, featuring a REST API.https://github.com/mediacms-io/mediacms/MediaCMS - Modern Open Source Video &