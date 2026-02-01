1日午前11時半ごろ、新潟県十日町市で除雪作業をしていた男性2人が流雪溝に流され、警察と消防が捜索しています。 警察や十日町市によりますと、2人は十日町市昭和町にある空き家の雪下ろし中に、雪を流していた流雪溝の流れが悪くなったことから、中に入って作業をしていたところ流されました。除雪作業は2人の他、数人で行っていたということです。 流雪溝の深さと幅は約1ｍで、約600ｍ先で中沢川に合流します。流雪溝には