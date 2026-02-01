気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）＜全体運＞スピード感あふれる流れの中で、大切なものをしっかりつかみ取る力が求められる時期です。「これがチャンスかも」と感じたら、「次はない」くらいの強い気持ちで、思い切って手を伸ばしてみま