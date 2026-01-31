茂みから顔を出した子猫たち…声をかけると…。子猫たちとの出会いのエピソードが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は27万回を超え「ネコの優しい人を見分ける能力は半端ない」「こんなラフな感じで接するの流石すぎるww」「このかたの優しさが声にあらわれててすき」といったコメントが集まっています。 【動画：茂みからひょっこりと顔を出した『子猫』→声をかけると……まさかの出会い】 可愛いお返事 TikTok