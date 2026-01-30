「ホカ（HOKA）」が、2020年から2022年にかけて販売していたランニングシューズ「ボンダイ 7（BONDI 7）」を復刻した。1月30日からホカの直営店と公式オンラインストア、「アトモス（atmos）」、「ビリーズ（Billy’s）」、「ビームス ボーイ（BEAMS BOY）」、「キス（KITH）」で扱っている。【画像をもっと見る】ボンダイ 7は、極厚のクッションソールはそのままに、シリーズ最大の特徴でもある軽さをさらに追求し、前作と比