ホカがランニングシューズ「ボンダイ 7」を復刻　キーヴィジュアルに長濱ねるを起用

「ホカ（HOKA）」が、2020年から2022年にかけて販売していたランニングシューズ「ボンダイ 7（BONDI 7）」を復刻した。1月30日からホカの直営店と公式オンラインストア、「アトモス（atmos）」、「ビリーズ（Billy’s）」、「ビームス ボーイ（BEAMS BOY）」、「キス（KITH）」で扱っている。

【画像をもっと見る】

ボンダイ 7は、極厚のクッションソールはそのままに、シリーズ最大の特徴でもある軽さをさらに追求し、前作と比べ約7g（27cmの場合）の軽量化を実現させたモデル。アッパーにはオープンエンジニアードメッシュを採用し、履き口周りには形状記憶フォームのアンクルパッドをあしらい、さまざまなタイプの足首の形状に合わせて足首を包み込むようにデザインされた。

復刻では、人気カラーのBLACK／BLACKとBLACK／WHITEを展開。加えて、HARBOR MIST／WHITE、VARSITY NAVY／BLACK、WILD RYE／BLACK、BLACK／HOKA CITRUS、BLACK／ROSE CREAM、DATE SUGAR／DATE SYRUP、MINERAL BLUE／RHUBARB、COSMIC GREY／STARDUSTといった新色を含めた全10色を用意している。価格は各2万3100円。

キーヴィジュアルには俳優の長濱ねるを起用。ボンダイ 7について長濱は「ボンダイ 7のシンプルでスタイリッシュなフォルムが好きです。シューズの前側から後ろに伸びる細かな縦ラインも印象的です。とても軽量なうえ、サポート力も高く、素足で歩くよりも歩きやすいと感じました。旅行などでたくさん歩く日はもちろん、街歩きにもぴったりだと思います。歩くのが楽しくなるので、毎日履きたいぐらい。デニムに合わせてラフに履きたいです」とコメントしている。

◾️ホカ：公式オンラインストア