【百鬼あやめ～巫女衣装Ver.～】 2026年6月 発売予定 価格：27,500円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 コトブキヤより、2026年6月に発売予定の1/7スケールフィギュア「百鬼あやめ～巫女衣装Ver.～」。こちらは、カバーが運営するバーチャルタレントグループ「ホロライブプロダクション」に所属する、2期生の「百鬼