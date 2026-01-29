シリコンバレーにあってコンピューターの歴史上の「遺産」を収蔵しているコンピューター歴史博物館が、膨大なコレクションにアクセス可能なデジタルポータル「OpenCHM」の立ち上げを発表しました。Computer History Museum Launches Digital Portal to Its Vast Collection - CHMhttps://computerhistory.org/press-releases/computer-history-museum-launches-digital-portal-to-its-vast-collection/コンピューター歴史博物館は