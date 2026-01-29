1日あたりの利用者数が300万人以上に上るとされる東京のターミナル駅・新宿駅。南口を出ると左前方にはJR新宿ミライナタワーがそびえ立つが、右前方に広がっているのは、ぽっかりとした空き地。新宿駅の目の前という一等地に広がる異様な光景は、日本の不動産開発・建設業界が置かれた未曾有の状況を物語る。◆なぜ工事はストップしたまま？経緯は4年前の2022年にさかのぼる。同年11月に都市計画決定告示がなされた「新宿駅西