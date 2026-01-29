赤城乳業が2024年にコンビニ限定で発売した「ミルクレア天空の抹茶®」が再発売。「ミルクレア天空の抹茶®」は、抹茶アイスの中に、濃厚な味わいとむにゅ〜っとした食感が特徴のミルクアイスを入れたバーアイスです。2024年にコンビニ限定で発売されましたが、今回は販売チャネルを拡大し全国発売。抹茶アイス部分は、豊かな香りと濃厚で奥深い甘み、ほどよい苦みが特徴の静岡県産「天空の抹茶®」から厳選された一番