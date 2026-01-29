西日本鉄道（西鉄、福岡市）の 林田浩一社長が2026年1月28日に東京都内で開いた事業戦略説明会で、今後もインバウンド（訪日）需要は堅調に伸びるとの見通しを示した。中国政府は自国民に対して春節（旧正月）連休中の訪日自粛を呼びかけており、中国本土からのホテルの予約は6割減。それでも稼働率や平均客室単価（ADR）は25年を上回っているという。インバウンド需要は「不確定要素あるが、ある程度の高止まりが続く」林田氏は、