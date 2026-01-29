冬季閉山中の富士山で中国籍の男性が山岳遭難救助隊に救助されたが、中国のSNSでは強行登山のレクチャー動画もあることに出演者も驚いた。2026年1月28日放送の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）で、一連の無謀な登山に対して出演者から厳しい意見が出た。外国人には多く来てもらいたいが自ら登山もするゲストの東野幸治さんは「富士山は、ぽんと一つだけ山があって、世界的にも珍しく、登りたい気持ちはわかるが