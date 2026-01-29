ロングセラーの定番カップアイス「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」の味を再現したグミ「エッセルスーパーカップ超バニラ味グミ」が全国発売されます。本商品は、「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」のコクのある味わいを感じる風味を忠実に再現したグミです。口の中にアイスを思わせるあの味が広がり、グミの形状はまるで本物のアイスがそのまま小さくなったような可愛らしいカップ型で、見た目の楽しさも演出して