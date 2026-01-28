（台北中央社）台湾と米国が経済分野での関係強化を図る「経済繁栄パートナーシップ対話」の第6回会合が27日、米ワシントンで開かれ、龔明鑫（きょうめいきん）経済部長（経済相）とジェイコブ・ヘルバーグ国務次官（経済担当）がハイレベル会合を行った。双方は人工知能（AI）サプライチェーンやデジタルインフラなどについて意見を交わした。外交部（外務省）や経済部（経済省）が28日、報道資料で発表した。双方は