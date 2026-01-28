【スシロー×「サク山チョコ次郎」コラボ/新フェア商品】 販売期間：1月28日～ あきんどスシローは、回転寿司チェーン・スシローにて、チョコビスケット「サク山チョコ次郎」とのコラボスイーツや新たなフェア商品を1月28日より期間・数量限定で販売する。 「サク山チョコ次郎」とのコラボスイーツとして、「チョコジローカタラーナタ