あきんどスシローは、回転寿司チェーン・スシローにて、チョコビスケット「サク山チョコ次郎」とのコラボスイーツや新たなフェア商品を1月28日より期間・数量限定で販売する。

「サク山チョコ次郎」とのコラボスイーツとして、「チョコジローカタラーナタルト」と「チョコジローのワッフルボウル」が登場。「チョコジローカタラーナタルト」は本コラボオリジナルの包み紙で提供されるなど、キャラクター「チョコジロー」の可愛らしさを堪能できるものとなっている。

また、同日より鮪の目利きで知られる豊洲の鮪専門仲卸「米彦」が選別した上質な天然本鮪を使用した商品が登場する新たなフェアも開催。加えて、豊洲の名店が監修したお寿司が登場する「天下の魚市場 豊洲×スシロー」といった企画も実施される。

テイクアウト商品には、節分に合わせた恵方巻もラインナップ。恵方巻はネット注文または店頭、電話にて予約を受け付けており、2月3日より販売される。

【「サク山チョコ次郎」コラボ商品】

「チョコジローカタラーナタルト」 価格：270円～ 販売期間：1月28日～2月15日 ※販売予定総数36万食が完売次第終了

コラボオリジナルの包み紙で提供される

包み紙の裏側はチョコジローの特徴的なくちびるをデザイン。自分の口元に当てて写真撮影などを楽しもう

チョコの層、ムースの層、そしてサクサク食感が楽しめるクッキーの層の3層。ねっとりと濃厚なカタラーナにサクサク食感がプラスされた、コラボならではのスイーツに仕上がっている

「チョコジローのワッフルボウル」 価格：360円～ 販売期間：1月28日～2月15日 ※※販売予定総数24.3万食が完売次第終了

ボウル型のワッフルにチョコアイスやチョコソース、ハート形のミニチョコに加え、主役のチョコジローがトッピングされている、見た目も楽しいチョコづくしのスイーツだ

【フェア商品】

「豊洲 天然本鮪6貫盛り」 価格：1,120円～ 販売期間：1月28日～2月15日 ※販売予定総数48万食が完売次第終了

「豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み」 価格：110円～ 販売期間：1月28日～2月15日 ※販売予定総数250万食が完売次第終了

「豊洲 天然本鮪赤身食べ比べ」 価格：260円～ 販売期間：1月28日～2月15日 ※販売予定総数181万食が完売次第終了

「豊洲 天然本鮪中とろ」 価格：180円～ 販売期間：1月28日～2月15日 ※販売予定総数187万食が完売次第終了

「豊洲 天然本鮪大とろ」 価格：360円～ 販売期間：1月28日～2月15日 ※販売予定総数48万食が完売次第終了

「江戸前の匠すし3貫盛り」 価格：360円～ 販売期間：1月28日～2月15日 ※販売予定総数99万食が完売次第終了

「いわしの江戸前酢洗い」 価格：180円～ 販売期間：1月28日～2月15日 ※販売予定総数54万食が完売次第終了

「煮あわび 江戸前煮詰めがけ」 価格：360円～ 販売期間：1月28日～2月8日 ※販売予定総数13万食が完売次第終了

「気仙沼産 かつおたたき」 価格：120円～ 販売期間：1月28日～2月15日 ※販売予定総数71万食が完売次第終了

【テイクアウト】

「海鮮上太巻」 価格：980円 予約期間：1月9日～ 販売日：2月3日 長さ：ハーフサイズ 約9.5㎝

「上太巻」 価格：720円 予約期間：1月9日～ 販売日：2月3日 長さ：1本 約19㎝

「キンパ太巻」 価格：720円 予約期間：1月9日～ 販売日：2月3日 長さ：1本 約19㎝

「節分細巻セット」 価格：720円 予約期間：1月9日～ 販売日：2月3日 長さ：3本 約19㎝

(C)Shoei Delicy Corp.