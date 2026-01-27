世界一エゴいサッカー漫画『ブルーロック』の実写化が発表された。主演・潔世一は高橋文哉に決定、キャラクタービジュアルが公開された。＞＞＞高橋文哉演じる潔世一のキャラクタービジュアルをチェック！（写真3点）累計発行部数5000万部を突破。日本中に ”エゴ” の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている大人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社『週刊少年マガジン』連載）が、待望の実写映画化