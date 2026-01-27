¡Ú¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Û¤Ä¤¤¤Ë¼Â¼Ì²½¡ª ¼ç±é¡¦·éÀ¤°ì¤Ï¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Ë·èÄê
À¤³¦°ì¥¨¥´¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¼Â¼Ì²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç±é¡¦·éÀ¤°ì¤Ï¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Ë·èÄê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¹â¶¶Ê¸ºÈ±é¤¸¤ë·éÀ¤°ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô5000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£ÆüËÜÃæ¤Ë ¡É¥¨¥´¡É ¤ÎÍò¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÏ¢ºÜ¡Ë¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ëCREDEUS¤¬À©ºî¤òÌ³¤á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë2026 Ç¯²Æ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢¹ç¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ àÀÄ¤¤´Æ¹öá ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿300¿Í¤Î¹â¹»À¸FW¡Ê¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡Ë¤¿¤Á¤¬¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤ÆßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¡£¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë»Â¿·¤ÊÀßÄê¤È¸ÄÀ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥¨¥´¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬¹ñÆâ³°¤ÎÆÉ¼Ô¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¤Î¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç2022Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤¬¸ø³«¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡¢ÉñÂæ²½¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡£ºòÇ¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ëµþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ú¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ ¥¨¥´¥¤¥¹¥È¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¤òÈ¯É½¡£¤³¤Î²Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ÀûÉ÷¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÍ½ÁÛ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¡£1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë20»þ¤Ë¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÆÍÇ¡¡¢¡Ö¥¨¥´¤¬¡¢½¸·ë¤¹¤ë¡£¡×¤Î¥³¥Ô¡¼¤È12¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿1Ëç¤Î²èÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢SNS¤òÁû¤¬¤»¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢26Æü¤Î7¡§00¤Ë¤ÏÀÄ¤¤´ã¸÷¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤Î²èÁü¤¬¸ø³«¡£SNS¾å¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¹Í»¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë·éÀ¤°ì¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Ë·èÄê¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Ø·¯¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê2022¡Ë¡¢¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù¡Ê2023¡Ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢2024Ç¯¤ËÂè47²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯2025Ç¯¤ËÂè49²ó¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£´Ö¤â¤Ê¤¯¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÃå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó X¡×¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤òÈë¤á¤¿ ¡ÉÌµÌ¾¤Î¹â¹»À¸¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡É ¡¢·é
À¤°ì¡£¤¤¤Ä¤«ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ê¤êWÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Á¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á ¡ÉÀÄ¤¤´Æ¹ö¡É ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ë¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Â¾¤Î299¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤ËÈæ¤Ù¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤¹¹â¤¤¶õ´ÖÇ§¼±Ç½ÎÏ¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤òÉð´ï¤Ë¡¢À¸¤»Ä¤ì¤ë¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎºÂ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¤¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯·é¤Î»Ñ¤ò¡¢Ìó1Ç¯È¾¤ËµÚ¤ÖÌÊÌ©¤ÊÌòºî¤ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬Ç®±é¤¹¤ë¡£
DEAD or ALIVE À¸¤»Ä¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¡½¡½¡£300¿Í¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¿¤Á¤Î ¡É¥¨¥´¡É ¤¬³ÐÀÃ¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
¤µ¤é¤Ë12Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¿·¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¡£¸ø¼°SNS¡ÊInstagram¡¢X¡¢TikTok¡Ë¤¬»ÏÆ°¡£ ±Ç²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢¼ç±é¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ 2¡¿6¤Þ¤Ç¤Î12Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥àZ¥á¥ó¥Ð¡¼12Ì¾¤¬ËèÆü1Ì¾¤º¤Ä¡¢SNS ¾å¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
°ìÂÎÃ¯¤¬¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¡ª¡©¡¡1¡¿300¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊC¡Ë¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¿¹ÖÃÌ¼Ò ¡ÊC¡ËCK WORKS
¡ä¡ä¡ä¹â¶¶Ê¸ºÈ±é¤¸¤ë·éÀ¤°ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô5000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£ÆüËÜÃæ¤Ë ¡É¥¨¥´¡É ¤ÎÍò¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÏ¢ºÜ¡Ë¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ëCREDEUS¤¬À©ºî¤òÌ³¤á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë2026 Ç¯²Æ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç2022Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤¬¸ø³«¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡¢ÉñÂæ²½¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡£ºòÇ¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ëµþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ú¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ ¥¨¥´¥¤¥¹¥È¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¤òÈ¯É½¡£¤³¤Î²Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ÀûÉ÷¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÍ½ÁÛ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¡£1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë20»þ¤Ë¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÆÍÇ¡¡¢¡Ö¥¨¥´¤¬¡¢½¸·ë¤¹¤ë¡£¡×¤Î¥³¥Ô¡¼¤È12¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿1Ëç¤Î²èÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢SNS¤òÁû¤¬¤»¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢26Æü¤Î7¡§00¤Ë¤ÏÀÄ¤¤´ã¸÷¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤Î²èÁü¤¬¸ø³«¡£SNS¾å¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¹Í»¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë·éÀ¤°ì¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Ë·èÄê¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Ø·¯¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê2022¡Ë¡¢¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù¡Ê2023¡Ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢2024Ç¯¤ËÂè47²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯2025Ç¯¤ËÂè49²ó¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£´Ö¤â¤Ê¤¯¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÃå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó X¡×¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤òÈë¤á¤¿ ¡ÉÌµÌ¾¤Î¹â¹»À¸¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡É ¡¢·é
À¤°ì¡£¤¤¤Ä¤«ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ê¤êWÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Á¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á ¡ÉÀÄ¤¤´Æ¹ö¡É ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ë¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Â¾¤Î299¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤ËÈæ¤Ù¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤¹¹â¤¤¶õ´ÖÇ§¼±Ç½ÎÏ¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤òÉð´ï¤Ë¡¢À¸¤»Ä¤ì¤ë¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎºÂ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¤¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯·é¤Î»Ñ¤ò¡¢Ìó1Ç¯È¾¤ËµÚ¤ÖÌÊÌ©¤ÊÌòºî¤ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬Ç®±é¤¹¤ë¡£
DEAD or ALIVE À¸¤»Ä¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¡½¡½¡£300¿Í¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¿¤Á¤Î ¡É¥¨¥´¡É ¤¬³ÐÀÃ¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
¤µ¤é¤Ë12Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¿·¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¡£¸ø¼°SNS¡ÊInstagram¡¢X¡¢TikTok¡Ë¤¬»ÏÆ°¡£ ±Ç²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢¼ç±é¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ 2¡¿6¤Þ¤Ç¤Î12Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥àZ¥á¥ó¥Ð¡¼12Ì¾¤¬ËèÆü1Ì¾¤º¤Ä¡¢SNS ¾å¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
°ìÂÎÃ¯¤¬¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¡ª¡©¡¡1¡¿300¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊC¡Ë¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¿¹ÖÃÌ¼Ò ¡ÊC¡ËCK WORKS