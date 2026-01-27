25日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、ポーランド国防省が中国ブランド車による軍事基地への立ち入りや戦略的要衝付近での駐車を禁止する措置を検討していると報じた。記事は、ポーランド国防省が準備を進めている新規制案の内容を詳細に紹介。中国製車両による機密エリアへの接近を禁じることに加え、現役の軍人が公務用の携帯端末を中国製車両の車載コンピュータに接続することを禁止する条項も含まれていると