スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、バレンタインシーズンの新商品「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」を1月28日から期間限定で販売します。【画像】「えっ…！ 見たことない！」これが、フラペチーノに“ディップ”する商品です！極上のアフォガートフラペチーノ体験「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」は、クリームカカオベースのチョコレート風味と、エスプレッソの香りが