【スタバ】新作フラペチーノ「チョコ風味×エスプレッソ」登場 ワッフルクッキー“ディップ”の新しい体験
スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、バレンタインシーズンの新商品「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」を1月28日から期間限定で販売します。
【画像】「えっ…！ 見たことない！」 これが、フラペチーノに“ディップ”する商品です！
極上のアフォガートフラペチーノ体験
「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」は、クリームカカオベースのチョコレート風味と、エスプレッソの香りが特徴の一杯で、ホイップクリームとカカオシェイブがトッピングされています。また、別添えのワッフルクッキーをフラペチーノにディップして味わうという、新しい体験ができます。
Tallサイズのみの販売で、テイクアウトが884円（以下、税込み）、イートインが900円。
新商品について、同社は「本格バレンタインの到来に合わせ、スターバックスがお届けするのは、エスプレッソとチョコレート風味が芳醇（ほうじゅん）に織りなす深みと甘さのマリアージュを楽しめる“極上のアフォガートフラペチーノ体験”。別添えのワッフルクッキーを大胆にディップして楽しむのも極上体験の重要なスタイルです」とコメントしています。
一部店舗を除く、全国のスターバックス店舗で販売されます。
なお、「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に、同月27日に先行販売が実施されます。