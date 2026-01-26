スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、バレンタインシーズンの新商品「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」を1月28日から期間限定で販売します。

【画像】「えっ…！ 見たことない！」 これが、フラペチーノに“ディップ”する商品です！

極上のアフォガートフラペチーノ体験

「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」は、クリームカカオベースのチョコレート風味と、エスプレッソの香りが特徴の一杯で、ホイップクリームとカカオシェイブがトッピングされています。また、別添えのワッフルクッキーをフラペチーノにディップして味わうという、新しい体験ができます。

Tallサイズのみの販売で、テイクアウトが884円（以下、税込み）、イートインが900円。

新商品について、同社は「本格バレンタインの到来に合わせ、スターバックスがお届けするのは、エスプレッソとチョコレート風味が芳醇（ほうじゅん）に織りなす深みと甘さのマリアージュを楽しめる“極上のアフォガートフラペチーノ体験”。別添えのワッフルクッキーを大胆にディップして楽しむのも極上体験の重要なスタイルです」とコメントしています。

一部店舗を除く、全国のスターバックス店舗で販売されます。

なお、「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に、同月27日に先行販売が実施されます。