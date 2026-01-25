大相撲初場所千秋楽（２５日、東京・両国国技館）、幕内義ノ富士（２４＝伊勢ヶ浜）が幕内欧勝馬（２８＝鳴戸）を押し出して８勝目（７敗）。勝ち越しを決めて初の殊勲賞を受賞した。取組後は「緊張していました。（千秋楽に）勝てばという条件付きというのは聞いていたので…。立ち合いでものすごく迷って中途半端になってしまったんですけど、すぐに上手を取って休まず攻められたのでよかった」と振り返り、殊勲賞については