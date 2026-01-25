ダイソーをパトロールしていると、ポーチ売り場で気になる商品を発見しました。シンプルで使いやすそうだな〜と何気なく手に取ったアイテムでしたが、実際に使ってみると想像以上に便利でびっくり！片手でパカッと開いて小物をすぐに見つけることができる優秀グッズだったんです。詳しくチェックしていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ループ付バネ口ポーチ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー