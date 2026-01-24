スタート3日目から急きょ中断2026年1月21日、東京都交通局は都営バスで実施していた「AI翻訳透明ディスプレイ」の導入に向けた実証実験を一時中断したと発表しました。【見た目はカッコイイのに…】これが都営バスの「AI翻訳ディスプレイ」です（写真で見る）この実証は2026年1月15日（木）より、浅草エリアを運行する都02（大塚駅〜錦糸町駅）、草63（池袋駅東口〜浅草寿町）、草64（池袋駅東口〜浅草雷門南）の3路線で行われ