情報通信の株式会社アイベックが運営する出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール」は２４日までに、成人女性を対象に実施した「交際経験」に関するアンケート調査の結果を公開。交際経験のない女性が抱える不安は「周囲との差・劣等感」が最多であることが分かった。【交際経験がない成人女性１００人に聞く「交際経験がないことで最も強く感じる悩みや不安は何ですか？」】●周りの友人との経験の差や劣等感：