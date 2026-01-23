【その他の画像・動画等を元記事で観る】 黒猫CHELSEAの澤竜次が、6月27日・28日に新宿紅布（red cloth）にて『澤竜次バンド生活25周年企画“25時間ライブ～楽しくなければライブじゃない～”』を開催することが決定。その第1弾出演アーティストが解禁となった。 ■黒猫CHELSEA、FAIRY BRENDA、NOS、岳竜が出演 このイベントはギタリスト・澤竜次が自身のバンド生活25周年を記念し、25時間にわたって開催する