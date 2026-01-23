Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤Îºî¼Ô¡¢ëÝ»³ÁÏ¤µ¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¡£¸½ºß¡¢Æ±ºî¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡ÙÀ»ÃÏÂçÊ¬¡¦ÆüÅÄ»Ô¤Ç³°¹ñ¿ÍµÒ¤¬µÞÁý¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É12ÇÜÁý¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï17²¯±ßÄ¶´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿Ê·â¤ÎÆüÅÄ¥Õ¥§¥¹¥¿¡×³«ºÅÃæ Åù¿ÈÂç¥¨¥ì¥ó¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨ À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯4000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡£